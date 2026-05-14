В поселке Радужном наконец-то открылся новый спортивный объект — крытый тренировочный каток, получивший звонкое хоккейное название «Шайба». Новый крытый каток — часть единого спорткомплекса с филиалами в разных районах города. Основной корпус многофункционального спортивного комплекса находится в микрорайоне Озерки, а еще один филиал на стадионе «Россия» в Нововятском районе. Сегодня все они работают. В рамках открытия в нем проходит юношеский хоккейный турнир с участием спортивных школ «Олимпия», «Вятка» и «Союз».

Как оказалось, одним только спорткомплексом дело не обойдется. Прилегающую к нему территорию также планируется благоустроить и даже возвести там дополнительный спортобъект — лыже-роллерную трассу.

В настоящее время на базе «Шайбы» работает отделение хоккейной спортшколы «Олимпия», а также проводятся сеансы массового катания для населения и обучение катанию на коньках.

https://kirov.o...-nazvanie-sajba