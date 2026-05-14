Открыт новый крытый модульный спортивный зал, построенный на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни» в Мариинско-Посадском муниципальном округе. Объект возвели в 2025 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Его площадь — 1,5 тысячи квадратных метров. На строительство ушло более 190 млн рублей, из которых почти 134 миллиона поступили из федерального бюджета.

В 2021 году республика утвердила концепцию оздоровления и развития детей. Задача была не просто отремонтировать площадки, а создать многофункциональную инфраструктуру, где ребята могут тренироваться круглый год, а педагоги — повышать мастерство. В планах — открыть здесь ещё и модульный бассейн. Аналогичные объекты появятся в лагерях «Росинка» и «Звёздный».

Центр «Белые камни» открыли в 1996 году. За 30 лет он превратился в одну из лучших тренировочных баз региона. В канун своего юбилея центр получил современный зал с просторными раздевалками, медкабинетом и тематическими игровыми площадками. Здесь уже можно заниматься спортивной борьбой, баскетболом, гимнастикой и мини-футболом.

Сейчас к первенству России готовятся воспитанники отделения спортивной борьбы спортшколы № 5 и юные футболистки. С 30 мая здесь начнутся учебно-тренировочные сборы.

