На подмосковном заводе «ЗиО-Подольск» (Машиностроительный дивизион «Росатома») завершилась контрольная сборка реакторной установки РИТМ-200 для серийного универсального атомного ледокола «Ленинград». Судно заложили на верфи в январе 2024 года.

Контрольная сборка — последний этап изготовления реакторной установки, во время которого все узлы собираются в проектном положении с точностью до тысячной миллиметра. Успешное завершение операции подтвердило готовность изделия к отгрузке и монтажу в корпус судна. Срок службы установки — не менее 40 лет.

Эта РИТМ-200 стала 13-й на счёту российских атомщиков. Ранее изготовлены 10 реакторных установок РИТМ-200 и два более мощных РИТМ-400. Вторая установка для «Ленинграда» сейчас готовится к гидравлическим испытаниям, затем приступят к её контрольной сборке. Всего на разных этапах производства находится 15 установок серии РИТМ для ледоколов, атомных станций малой мощности и плавучих энергоблоков, отметили в Росатом.

РИТМ-200 — новейшие судовые реакторы. Они в полтора раза компактнее и значительно мощнее аналогов предыдущих поколений. Это делает ледоколы универсальными: они могут колоть трёхметровые льды на глубокой воде и заходить в устья северных рек.

Сейчас установками РИТМ-200 оснащены пять универсальных атомных ледоколов проекта 22220: головной «Арктика» и серийные «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Первые четыре уже проводят грузовые суда по Северному морскому пути. Сдача «Чукотки» запланирована на 2026 год.

Реакторы РИТМ-200 также легли в основу атомных станций малой мощности и плавучих энергоблоков для электроснабжения отдалённых территорий. Полную цепочку создания этих реакторов обеспечивает Машиностроительный дивизион «Росатома» — от проектирования до монтажа оборудования.