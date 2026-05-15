На Череповецком металлургическом комбинате (ключевой актив «Северстали») завершили комплекс капитальных ремонтов оборудования конвертерного производства. Работы выполнили с учётом графиков остановок, что позволило сократить простои и повысить эффективность.

В программу вошли ремонты конвертера № 3, установки «печь-ковш» № 1, установки вакуумирования стали, а также установок непрерывной разливки стали № 2 и № 5. Общая стоимость работ составила 843 млн рублей.

Как рассказали в компании, особое внимание было уделено установке вакуумирования стали — ключевому звену при производстве низкоуглеродистых марок для судостроения, машиностроения, строительства и трубной промышленности, а также высокопрочных марок линейки POWERS для карьерной техники и грузового транспорта. Специалисты заменили корпус вакуум-камеры № 2 (металлоконструкции изготовил машиностроительный центр «ССМ-Тяжмаш») и провели футеровку корпуса, что повысило герметичность и эффективность работы установки.

На конвертере № 3 заменили водоводы систем газоочисток и основное оборудование всех трёх конвертеров — это повысит надёжность газоочистки и соответствие экологическим стандартам.

На установке «печь-ковш» № 1 заменили гидроцилиндр подъёма электрода, консоли, ленту вертикального конвейера, а также смонтировали систему водяного испарительного охлаждения электродов, что сократит их расход примерно на 20%.

Заключительным этапом стали ремонты установок непрерывной разливки стали № 2 и № 5: заменены роликовые секции, отремонтированы рольганги, элементы системы охлаждения и механизмы подачи слябов. К работам привлекли собственные подразделения «Северстали» и специалистов подрядных организаций, включая предприятия Вологодской области.