Новый футбольный стадион открыли в Новосибирске
Сегодня открыли новый футбольный стадион на улице Часовой в микрорайоне ОбьГЭС.
Теперь у жителей есть современная спортивная площадка для тренировок, соревнований и активного отдыха. Здесь оборудованы поле, беговые дорожки, освещение, раздевалки, модульные помещения и трибуна почти на 150 зрителей. На строительство направили около 135 млн рублей из областного и городского бюджетов.
Стадион станет базой для воспитанников спортивных школ «Энергия» и «СШ по футболу». Также здесь будут проходить городские и региональные соревнования. В свободное от тренировок время заниматься смогут все желающие.
На открытии вручён сертификат на приобретение спецтехники для содержания объекта. После церемонии стартовал товарищеский матч между командами спортивной школы «Энергия» и футбольного клуба «Сибиряк».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0