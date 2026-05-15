Предприятие «Ижевский опытно-механический завод» (ИОМЗ) нарастило мощность производства ресурсного крепежа для нефтедобывающего оборудования из высокопрочных никелесодержащих сплавов собственной выплавки. Теперь завод может выпускать до 3,16 млн единиц крепежа в год — в 1,7 раза больше, чем раньше.

Инвестиции в проект составили 796 млн рублей, из которых 350 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

Ресурсный крепеж (болты, винты, шпильки, гайки) применяется для соединения частей скважинного оборудования, в частности при сопряжении секций установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти, в том числе в агрессивных средах. Основные потребители — крупнейшие российские производители насосного оборудования.

Мы приобрели современное оборудование и технологическую оснастку. Технология производства ресурсного крепежа из сплавов на основе никеля, включая химический состав сплава, запатентованы. Собственная аттестованная специализированная лаборатория позволяет испытывать продукцию и соответствовать запросам покупателей. Как результат — компания серьезно наращивает выпуск ресурсного крепежа с характеристиками, превышающими зарубежные аналоги по механическим свойствам", — рассказал генеральный директор АО «Ижевский опытно-механический завод» Антон Кузнецов.

К концу десятилетия количество пробуренных скважин в России может достигнуть 16,1 тыс. На одну скважину приходится один насос, потребность в крепеже на один насос — от 40 до 80 штук. При плановом обслуживании насоса весь крепёж заменяется.

После выхода на проектную мощность завод планирует практически полностью закрыть потребности рынка: до 1 млн гаек, до 600 тыс. болтов, до 760 тыс. шпилек и до 800 тыс. винтов в год.

ИОМЗ выпускает крепёж из никелесодержащего сплава К-500 собственной выплавки. Уровень локализации — 100%. Сплав обеспечивает высокую прочность и коррозионную стойкость, увеличивая межремонтный интервал обслуживания насосов. Обрыв крепежа чреват потерей насоса или его части — они могут упасть на дно скважины.

Суммарно ИОМЗ получил от ФРП льготные займы на 540 млн рублей. Ранее при поддержке фонда завод запустил производство насосных штанг и устьевых штоков для электропогружных насосов, а также выпуск валов и прутков из коррозионностойких сплавов.