Холдинг «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех) выпустил обновление операционной системы «Аврора» для защищённого смартфона AYYA T1. Версия 5.2 значительно повышает устойчивость устройства к кибератакам и усиливает защиту конфиденциальной информации пользователей.

Главная особенность обновлённой ОС — встроенные средства криптографической защиты и контроль целостности программной среды на основе отечественных алгоритмов шифрования.

Это единственная российская мобильная платформа с таким уровнем безопасности. Разработчик ПО — компания «Открытая мобильная платформа».

В основе «Авроры» лежит многоуровневая система прикладной безопасности и концепция доверенных источников.

Операционная система разрешает установку только тех приложений, которые прошли криптографическую проверку. Такой подход создаёт изолированную среду внутри корпоративных систем: запускаются исключительно одобренные программы и файлы, что исключает проникновение вредоносного или изменённого кода.

В итоге формируется гибкая система администрирования с надёжной защитой конечных устройств и данных. В версии 5.2 также появился механизм локальной аттестации: приложения могут проверить целостность системы перед обращением к личным данным пользователя. Это снижает риски даже в случае компрометации платформы.

Трастфон AYYA T1 создан научно-исследовательским институтом «Масштаб» (входит в «Росэл»). Ключевое преимущество устройства — аппаратные выключатели для камер и микрофонов, исключающие скрытый сбор информации через эти модули.

Генеральный директор НИИ «Масштаб» Антон Балицкий отметил: «При создании AYYA T1 мы ставили во главу угла конфиденциальность и безопасность пользователей. Последнее обновление „Авроры“ — важный этап на этом пути. Оно особенно востребовано на фоне роста киберугроз и ужесточения требований к защите данных».

Устройство с сертифицированной версией ОС полностью соответствует требованиям приказа ФСТЭК России № 117. Оно представляет собой надёжный и удобный инструмент для работы с государственными информационными системами.

«Аврора» — это современная российская ОС для смартфонов и планшетов, ориентированная на корпоративные задачи, цифровую трансформацию и информационную безопасность бизнеса. В релиз 5.2 вошло более трёх тысяч изменений, многие из которых внедрены по итогам обратной связи от заказчиков из разных отраслей.

Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес добавил: «Выход версии 5.2 подтверждает наше стремление поддерживать высокий уровень безопасности, стабильности и функциональности ОС.

Сотрудничество с НИИ „Масштаб“ позволяет создавать решения под актуальные запросы заказчиков и требования регуляторов.Наш продукт уже используется в крупных госкомпаниях, формируя безопасную мобильную среду для защищённого доступа сотрудников к корпоративным и государственным системам».

Технические характеристики AYYA T1: двойная основная камера (12 Мп + 5 Мп), восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ через MicroSD.

Информация взята: https://www.rad.../aurora_AYYA_T1

