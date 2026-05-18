Системы палатной связи и сигнализации «Максиком», разработанные компанией «Мультиком» (Санкт-Петербург), эксплуатируются в медицинских учреждениях различного профиля в России — от городских больниц и родильных домов до специализированных госпиталей Министерства обороны РФ.

Среди реализованных проектов — медицинские учреждения Санкт-Петербурга, Тулы, Казани, Самары, Владивостока, Нижнего Новгорода, Омска, Волжского и других регионов.

По данным реализованных поставок, системы «Максиком» были установлены, в частности, на следующих объектах:

Городская Покровская больница ( Санкт-Петербург )

) Введенская больница ( Санкт-Петербург )

) ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»

«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России

Родильный дом № 16 ( Санкт-Петербург )

) 422-й Военный госпиталь МО РФ ( Нижний Новгород )

) 426-й Военный госпиталь МО РФ ( Оренбург )

) 437-й Военный госпиталь МО РФ ( Улан-Удэ )

) специализированные медицинские боксы ( Омск )

) инфекционный корпус ( Волжский )

) Тульская областная клиническая больница

областная клиническая больница Самарский областной кардиодиспансер

областной кардиодиспансер Ленинградский областной онкодиспансер

областной онкодиспансер РКБ № 2 (Казань)

В 2020 году решения «Максиком» также применялись при оснащении быстровозводимых медицинских центров МО РФ.

В составе решений используются цифровые АТС MXM500P и МР48, системы палатной сигнализации, переговорные устройства «Максифон», а также элементы контроля доступа.

Для инфекционных отделений была разработана и внедрена специальная модификация переговорного устройства «Максифон», прошедшая государственную экспертизу и запущенная в серийное производство.

Практика внедрения показывает, что системы «Максиком» применимы как в новых проектах, так и при модернизации действующих медицинских объектов, включая поэтапное замещение ранее установленных импортных решений в сфере палатной связи, сигнализации и внутренней коммуникации.

Использование отечественных решений позволяет интегрировать российские системы в действующую инфраструктуру медицинских учреждений без необходимости полной замены существующих коммуникационных комплексов.