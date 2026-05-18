Есть метка на карте 3 дня назад 262
АТС_новостник Электроника, электротехника и приборы

Системы палатной связи «Максиком» установлены в госпиталях и клиниках по всей стране

Системы палатной связи и сигнализации «Максиком» установлены и применяются в медицинских учреждениях различного профиля, включая госпитали МО РФ, региональные клиники и проекты модернизации действующей инфраструктуры, в том числе при замещении ранее установленных импортных решений.

Системы палатной связи и сигнализации «Максиком», разработанные компанией «Мультиком» (Санкт-Петербург), эксплуатируются в медицинских учреждениях различного профиля в России — от городских больниц и родильных домов до специализированных госпиталей Министерства обороны РФ.

Среди реализованных проектов — медицинские учреждения Санкт-Петербурга, Тулы, Казани, Самары, Владивостока, Нижнего Новгорода, Омска, Волжского и других регионов.

По данным реализованных поставок, системы «Максиком» были установлены, в частности, на следующих объектах:

  • Городская Покровская больница (Санкт-Петербург)
  • Введенская больница (Санкт-Петербург)
  • ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
  • ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России
  • Родильный дом № 16 (Санкт-Петербург)
  • 422-й Военный госпиталь МО РФ (Нижний Новгород)
  • 426-й Военный госпиталь МО РФ (Оренбург)
  • 437-й Военный госпиталь МО РФ (Улан-Удэ)
  • специализированные медицинские боксы (Омск)
  • инфекционный корпус (Волжский)
  • Тульская областная клиническая больница
  • Самарский областной кардиодиспансер
  • Ленинградский областной онкодиспансер
  • РКБ № 2 (Казань)
В 2020 году решения «Максиком» также применялись при оснащении быстровозводимых медицинских центров МО РФ.

В составе решений используются цифровые АТС MXM500P и МР48, системы палатной сигнализации, переговорные устройства «Максифон», а также элементы контроля доступа.

Для инфекционных отделений была разработана и внедрена специальная модификация переговорного устройства «Максифон», прошедшая государственную экспертизу и запущенная в серийное производство.

Практика внедрения показывает, что системы «Максиком» применимы как в новых проектах, так и при модернизации действующих медицинских объектов, включая поэтапное замещение ранее установленных импортных решений в сфере палатной связи, сигнализации и внутренней коммуникации.

Использование отечественных решений позволяет интегрировать российские системы в действующую инфраструктуру медицинских учреждений без необходимости полной замены существующих коммуникационных комплексов.

Источник: www.multicom.ru

