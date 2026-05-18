Системы палатной связи «Максиком» установлены в госпиталях и клиниках по всей стране
Системы палатной связи и сигнализации «Максиком» установлены и применяются в медицинских учреждениях различного профиля, включая госпитали МО РФ, региональные клиники и проекты модернизации действующей инфраструктуры, в том числе при замещении ранее установленных импортных решений.
Системы палатной связи и сигнализации «Максиком», разработанные компанией «Мультиком» (Санкт-Петербург), эксплуатируются в медицинских учреждениях различного профиля в России — от городских больниц и родильных домов до специализированных госпиталей Министерства обороны РФ.
Среди реализованных проектов — медицинские учреждения Санкт-Петербурга, Тулы, Казани, Самары, Владивостока, Нижнего Новгорода, Омска, Волжского и других регионов.
По данным реализованных поставок, системы «Максиком» были установлены, в частности, на следующих объектах:
- Городская Покровская больница (Санкт-Петербург)
- Введенская больница (Санкт-Петербург)
- ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России
- Родильный дом № 16 (Санкт-Петербург)
- 422-й Военный госпиталь МО РФ (Нижний Новгород)
- 426-й Военный госпиталь МО РФ (Оренбург)
- 437-й Военный госпиталь МО РФ (Улан-Удэ)
- специализированные медицинские боксы (Омск)
- инфекционный корпус (Волжский)
- Тульская областная клиническая больница
- Самарский областной кардиодиспансер
- Ленинградский областной онкодиспансер
- РКБ № 2 (Казань)
В 2020 году решения «Максиком» также применялись при оснащении быстровозводимых медицинских центров МО РФ.
В составе решений используются цифровые АТС MXM500P и МР48, системы палатной сигнализации, переговорные устройства «Максифон», а также элементы контроля доступа.
Для инфекционных отделений была разработана и внедрена специальная модификация переговорного устройства «Максифон», прошедшая государственную экспертизу и запущенная в серийное производство.
Практика внедрения показывает, что системы «Максиком» применимы как в новых проектах, так и при модернизации действующих медицинских объектов, включая поэтапное замещение ранее установленных импортных решений в сфере палатной связи, сигнализации и внутренней коммуникации.
Использование отечественных решений позволяет интегрировать российские системы в действующую инфраструктуру медицинских учреждений без необходимости полной замены существующих коммуникационных комплексов.
