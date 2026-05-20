Завод «Протемол» рассказал про разработанную линию производства творога
Завод «Протемол» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») рассказал про линию производства творога ОЛИТ-ПРО, которая является результатом многолетней работы инженеров, технологов и предназначена для автоматизации всех этапов переработки молока, а также выпуска творога, сообщает Telegram-канал Agroreport.
В состав оборудования входят два или три изготовители творога ТИ объемом 6000/10000 л. вертикального исполнения с системой опорожнения, нагрева и автоматикой. Насос используется для откачки сыворотки и творожного зерна мембранного типа с элементами обвязки. Также линия включает отделители сыворотки с регулируемой производительностью барабанного типа ОСБТ и ленточного типа (стабилизатор параметров) ОСЛТ; охладитель творога барабанного типа ОТ (температура творога на выходе 8-10°С).
Автомат фасовки творога может быть выполнен в бюджетном варианте (flow-pack, пергамент) и ESL вариантах (РР стаканчик, пластиковый контейнер с заклейкой полимерной пленкой, с использованием инертного газа, весовое дозирующее устройство, этикеровочная машина).
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1