Завод «Протемол» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») рассказал про линию производства творога ОЛИТ-ПРО, которая является результатом многолетней работы инженеров, технологов и предназначена для автоматизации всех этапов переработки молока, а также выпуска творога, сообщает Telegram-канал Agroreport.

В состав оборудования входят два или три изготовители творога ТИ объемом 6000/10000 л. вертикального исполнения с системой опорожнения, нагрева и автоматикой. Насос используется для откачки сыворотки и творожного зерна мембранного типа с элементами обвязки. Также линия включает отделители сыворотки с регулируемой производительностью барабанного типа ОСБТ и ленточного типа (стабилизатор параметров) ОСЛТ; охладитель творога барабанного типа ОТ (температура творога на выходе 8-10°С).

Автомат фасовки творога может быть выполнен в бюджетном варианте (flow-pack, пергамент) и ESL вариантах (РР стаканчик, пластиковый контейнер с заклейкой полимерной пленкой, с использованием инертного газа, весовое дозирующее устройство, этикеровочная машина).