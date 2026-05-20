Востребованность тросовых краноманипуляторных установок в России неуклонно растет. Возможность точного позиционирования груза, большой вылет стрелы, плавность подъема-опускания, простота конструкции, опускание стрелы ниже уровня горизонта, многофункциональность — эти преимущества тросовых КМУ уже стали обычными характеристиками. Но жизнь ставит новые условия. С погрузкой дорожных плит массой более 4 т способна справится не каждая краноманипуляторная установка.

Галичский автокрановый завод принял вызов и разработал многофункциональную КМУ-210 грузоподъемностью 8,2т, способную решить эту задачу и поднять до 5,3 тонны груза на вылете 4,5 метра, поэтому она будет особенно востребована там, где монтажные, вседорожные и инфраструктурные работы идут в плотном графике.

Новинка на шасси КАМАЗ-43118 объединяет функции крана-манипулятора, подъемника и бурильной установки. Бортовая платформа собственного производства с внутренней длиной 6112 мм и заниженной погрузочной высотой дополняет единый заводской комплекс.

Модель оснащена телескопической стрелой длиной 20 метров и обеспечивает рабочую высоту подъема 21,9 метров в круговой зоне работы 360°.

Конструкция рассчитана на практические сценарии работы, включая телескопирование стрелы с грузом. Возможность опускания стрелы ниже уровня горизонта до минус 17° расширяет возможности машины в сложных условиях, а дистанционное управление повышает точность позиционирования и удобство работы оператора. Опорный контур 5,7 м обеспечивает надежную устойчивость при выполнении грузоподъемных работ.

Рабочие платформы (люльки) на выбор — поворотная и неповоротная с электроизоляцией до 1000 В, соответствующие требованиям безопасности для мобильных подъёмников с рабочими платформами по ГОСТ 34443-2018 и буровое оборудование с максимальным крутящим моментом 8000Нм. и глубиной бурения до 8,5м позволят выполнить широкий диапазон задач силами одной машины.

Безопасность КМУ-210 вынесена в отдельную инженерную систему и включает 14 обязательных устройств и функций контроля согласно ГОСТ:

1. Система, чувствительная к нагрузке (ограничитель предельного груза);

2. Система, чувствительная к положению подъемного оборудования, ограничивающая превышение допускаемых напряжений;

3. Система, чувствительная к опрокидывающему моменту, ограничивающая зону обслуживания;

4. Устройство ориентации пола рабочей платформы в горизонтальном положении;

5. Устройство блокировки подъема и поворота подъемного оборудования при не установленном на опорах подъемнике;

6. Устройство, предотвращающее перемещение опор, когда рабочая платформа находится в рабочем положении;

7. Устройство аварийного опускания рабочей платформы при отказе основных систем привода;

8. Устройство, отслеживающее угол наклона рабочей платформы;

9. Система аварийной остановки привода перемещения при управлении из рабочей платформы, места оператора на колонне и на переносном пульте управления которые оснащены кнопкой «Стоп»;

10. Переговорное устройство;

11. Анемометр;

12. Указатель, сигнализирующий, что опоры находятся в транспортном положении;

13. Регистратор параметров «черный ящик»;

14. Модуль защиты оголовка стрелы МЗОС-5-05.

Краноманипуляторная установка КМУ-210 «Галичанин» создана с учетом всех особенностей российских условий эксплуатации. Для освещения рабочей зоны в вечернее и ночное время предусмотрены фары на оголовке стрелы, на месте оператора и с обеих сторон по бортам машины.

Для защиты места оператора от атмосферных осадков и механического воздействия во время движения приборная панель расположена в кожухе с закрывающейся крышкой, а само место оператора оснащено капюшоном для комфортной работы в любую погоду.

Расширенная многофункциональность в совокупности с мощной грузовысотной характеристикой, гарантированной безопасностью и высокой надежностью делают новый КМУ-210 «Галичанин» не заменимым помощником в любой работе на строительных объектах нашей страны.