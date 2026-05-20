На третьем энергоблоке Курской АЭС завершили плановый ремонт с опережением почти на неделю
Ремонт на энергоблоке № 3 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 закончили на 6,5 суток раньше запланированного срока. Специалисты отремонтировали 12,5 тысяч единиц оборудования в реакторном, турбинном, электрическом и других цехах, а также провели 476 операций с тепловыделяющими сборками.
Кроме того, как уточнили в Росатом, выполнили работы по управлению ресурсными характеристиками и модернизации основных элементов реактора: контроль и замену технологических каналов, каналов системы управления и защиты, а также обновили систему основного конденсата.
