Горьковский автозавод внедрил российские платформы управления жизненным циклом продукта, производственными процессами, качеством и взаимодействия с поставщиками.

Проект реализован с привлечением грантового софинансирования (оператор — Российский фонд развития информационных технологий). Это первая в отрасли комплексная система, охватывающая все этапы — от проектирования до послепродажного обслуживания. Внедрённые решения могут быть масштабированы на любые автомобильные заводы.

К единой цифровой системе уже подключены сборочные конвейеры и 188 наиболее востребованных станков. Это позволило повысить эффективность загрузки оборудования на 15% и получить экономический эффект 110 млн рублей в год. «Цифровой диспетчер» в реальном времени отслеживает напряжение, мощность, температуру, вибрации и фиксирует любые отклонения от техпроцесса.

Внедрённая PLM-платформа сокращает сроки разработки новых моделей и управляет жизненным циклом продукта: от формирования требований к автомобилям и конструкторского проектирования до технологической подготовки производства и сервисного обслуживания.

Как уточняется на сайте Правительства России, это часть масштабного отраслевого тренда: сегодня две трети автозаводов в стране уже работают на российских системах проектирования и управления жизненным циклом, а отечественные ERP-системы используют семь из десяти предприятий автомобилестроительной отрасли. В индустриальном центре компетенций «Автомобилестроение» сейчас реализуется 7 особо значимых проектов общей стоимостью более 8,6 млрд рублей, из них 5 грантовых — на 2,5 млрд рублей. В ИЦК входят 11 ведущих компаний: АвтоВАЗ, КамАЗ, «Группа ГАЗ», «Автотор Холдинг», «Москвич», НАМИ и другие.