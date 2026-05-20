Спущен на воду новейший катер-торпедолов «ТЛ-2202»
В поселке Сокольское Нижегородской области состоялась церемония спуска на воду новейшего катера-торпедолова «ТЛ-2202» проекта 1388НЗТМ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
Катер модернизированного проекта 1388НЗТМ строится для Северного флота на «Сокольской судоверфи» по проекту КБ ОСК «Вымпел».
Сразу после спуска на воду на катере начались достроечные работы. После прохождения заводских и государственных испытаний катер-торпедолов «ТЛ-2202» войдет в состав Северного флота.
Катера-торпедоловы проекта 1388НЗТМ предназначены для поиска, подъема из воды и транспортировки практических торпед в ходе учебных стрельб.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0