Электросудно «Ломоносов» проекта «Москва 2.0″ передано заказчику
ГТЛК подписала акты технической приемки и приема-передачи пассажирского электросудна «Ломоносов» проекта «Москва 2.0», построенного на верфи «Эмпериум», сообщает пресс-служба компании.
Судно было законтрактовано ГТЛК в рамках инвестпроекта по обновлению отечественного водного флота с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга России.
Торжественная церемония спуска на воду электросудна «Ломоносов» состоялась 29 апреля.
«Ломоносов» — современное двухпалубное пассажирское судно проекта «Москва 2.0», разработанного как глубокая модернизация легендарных теплоходов типа «Москва» (проект Р-51).
Напомним, в Ленинградской области на верфи «Эмпериум» 21 мая 2025 года состоялся спуск на воду первого электросудна проекта «Москва 2.0». Строительство этих судов ведется для компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт».
Головное судно проекта носит название «Стрельна» — в честь территории на южном берегу Финского залива, места расположения знаменитого Константиновского дворца.
Закладка первого судна серии состоялась 27 апреля 2024 года. К 2030 году планируется построить 25 судов данной модели.
ТТХ ЛОМОНОСОВ
Водоизмещение (т) 140
Длина габаритная (м) 33,3
Ширина габаритная (м) 8
Осадка судна (м) 1,2
Скорость (уз) 6
Количество главных двигателей 2
Мощность главного двигателя 200
