На шасси КАМАЗа создана специализированная машина-манипулятор «Лебедь». Она предназначена для монтажа и демонтажа погружных насосов на уранодобывающих предприятиях. Установка извлекает оборудование из скважин, заменяет или ремонтирует его, а затем возвращает в рабочую зону.

В новой версии, адаптированной для районов Крайнего Севера, доработали барабан — это повысило эффективность намотки гибкого армированного шланга. Также изменили контур управления и компоновку оборудования на шасси.

После успешных испытаний обновлённый «Лебедь» внедрили на одном из предприятий атомной отрасли. Машина мобильна, работает в любую погоду и в любое время года. Применение установки повышает безопасность работ, сокращает время обслуживания скважин и увеличивает надёжность насосного оборудования в сложных горно-геологических условиях — в том числе на Крайнем Севере, рассказали в Ростехе.