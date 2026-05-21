состоялся торжественный ввод в эксплуатацию нулевого этапа многофункционального железнодорожного терминального комплекса «Сухой порт Благовещенск». Проект реализует резидент территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» — ООО «Октет Сервис». Стартовая мощность комплекса — 520 тыс. тонн грузов в год, с развитием нулевого этапа планируется двукратное наращивание пропускной способности к 2030 году. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект уже вложено свыше 1,3 млрд рублей, заявленный объем инвестиций составляет 3,8 млрд рублей.

Проект предполагает поэтапное создание железнодорожной инфраструктуры на станции Берёзовский-Восточный Забайкальской железной дороги для перевалки контейнерных грузов в целях обслуживания грузопотока между Россией и Китаем. Является частью проекта «Амурский коридор», объединяет мощности инфраструктурных элементов, Таможенно-логистического Терминала «Каникурган», также созданного на ТОР «Амурская» и Торгового порта Благовещенск, в единую логистическую систему.

«Проект является продолжением деятельности ГК „Регион“ по комплексному развитию логистической инфраструктуры в Амурской области. В 2022 году ГК „Регион“ открыла ТЛТ „Каникурган“ для обслуживания грузопотока, проходящего через автомобильный мостовой переход через реку Амур, связывающий Китай и Россию. „Сухой порт Благовещенск“ позволяет существенно усилить логистические мощности Амурской области и создать принципиально новый мультимодальный логистический маршрут, который позволит не только переключить имеющиеся грузопотоки, но и стимулировать возникновение новых. На пути реализации проекта необходимую поддержку нам оказывают льготы и преференции режима ТОР, а также сопровождение со стороны КРДВ», — рассказал генеральный директор ООО «Октет Сервис» Анатолий Буланый.

Терминал выполняет приём и отправление контейнерных поездов, повагонных контейнерных отправок, контейнеров в полувагонах, а также хранение контейнеров на площадке с проведением мелкого ремонта, консолидацию грузовых партий и организацию автодоставки по Амурской области. Объект имеет возможность единовременного хранения 750 TEU и приёма двух контейнерных поездов в сутки. К 2030 году произойдет расширение контейнерной площади до 15 000 TEU и последующее создание на базе терминала логистического хаба и технопарка.