Промсорт-Тула увеличил выпуск неарматурного проката в I кв. 2026 г. на 25% по сравнению с IV кв. 2025 г. — до 117 тыс. тонн. Доля такого проката в продуктовом портфеле завода составила 32%.

Предприятие за отчетный период нарастило выпуск швеллера на 36%, горячекатаного круга на 32% и катанки на 31% по сравнению с IV кв. прошлого года.

Промсорт-Тула — один из самых современных в России металлургических заводов с широким продуктовым портфелем. Для завода важно наращивать выпуск неарматурного проката, поскольку это позволяет не зависеть от сезонности на рынке арматуры.