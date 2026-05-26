Концерн «Калашников» создал беспилотную систему вертикального взлёта и посадки под названием «Фортис». Это не просто разведывательный или грузовой дрон — он может нести на себе FPV-аппараты, сбрасывать их и прямо с воздуха управлять ими, ретранслируя сигнал с земли. Такая схема резко расширяет радиус действия ударных дронов.

Сама платформа «Фортис» способна находиться в воздухе до восьми часов. Она устойчиво держит связь на дистанции до 100 километров и поднимает до 18 килограммов груза. Помимо работы в качестве носителя, дрон ведёт воздушный мониторинг, распознаёт неподвижные и подвижные объекты (на земле и на воде) и занимается аэрологистикой.

Как рассказали в Калашникове, разработано три версии, различающиеся грузоподъёмностью и скоростью. Младшая модель «Фортис 30» берёт до 5 килограммов и летает со скоростью 90 км/ч на высоте до 2500 метров. Средняя — «Фортис 50» — перевозит до 7 килограммов при 100 км/ч и потолке 3000 метров. Старшая, «Фортис 100», поднимает до 18 килограммов, разгоняется до 110 км/ч и работает на высоте до 3000 метров.

Оборудование можно наращивать. Один комплекс включает до четырёх таких беспилотников. По желанию заказчика можно добавить тренажёр-симулятор, тренажёр начальной лётной подготовки и стенды для диагностики систем. «Фортис» впервые показывают на Международном форуме по безопасности, который проходит в подмосковном Новоивановском с 26 по 29 мая.