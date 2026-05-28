Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос и выполнили все задачи. Главная из них — установка научной аппаратуры эксперимента «Солнце — Терагерц» на служебном модуле российского сегмента МКС.

За шесть часов работы за бортом они также подключили оборудование и направили его в сторону Солнца. Радиотелескоп, который доставил на станцию транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» ещё в марте, позволит учёным изучать наше светило в терагерцевом частотном диапазоне. Это поможет заранее прогнозировать солнечные вспышки, сопровождающиеся выбросами заряженной плазмы. Такие вспышки вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие метеозависимых людей, а особо мощные могут нарушать работу электроники и выводить из строя спутники.

Помимо этого, космонавты работали с установкой молекулярно-лучевой эпитаксии «Экран-М» на модуле «Наука». Они извлекли кассету с образцами полупроводника арсенида галлия, выращенными в условиях космического вакуума. Кассету вернут на Землю на корабле «Союз МС-28». Учёные изучат результаты, чтобы подтвердить возможность производства высокочистых полупроводников в космосе для будущих солнечных батарей, лазеров и светодиодов, рассказали в Роскосмосе.

Затем космонавты перешли к модулю «Поиск», где сняли контейнер «Биориск» с образцами микроорганизмов, длительное время находившимися в открытом космосе. Исследование поможет понять, как агрессивная среда космоса влияет на биологические формы жизни, и ответить на вопрос, возможна ли доставка живых объектов на другие планеты и может ли это нести угрозу Земле.

Выходной люк открылся в 17:17 по московскому времени. Общая продолжительность работы за бортом составила шесть часов шесть минут. Для Кудь-Сверчкова это был второй выход в космос в карьере, для Микаева — первый