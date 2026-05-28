ФОК «Геолог» в посёлке Искателей — один из самых крупных спортивных объектов округа. Его площадь составляет около 29,5 тысячи квадратных метров. В здании расположены универсальный спортивный зал с трибунами на 120 человек, инвентарная, раздевалки для команд с душевыми и санузлами, тренерские, судейская, тренажёрный и гимнастические залы, зона КПП и помещения входной группы. Оборудование и инвентарь для тренажёрного зала приобрели при поддержке компании «ЛУКОЙЛ».

На прилегающей территории обустроены открытые спортивные площадки. Строительство объекта стало возможным благодаря федеральной программе «Спорт — норма жизни». Средства на проект выделялись как из федерального, так и регионального бюджета.

Центральным событием торжества стал матч легенд отечественного футбола — ветеранов московского «Спартака» — со сборной НАО. В посёлок Искателей приехали: обладатель звания «Лучший вратарь мира» 1988 года Ринат Дасаев, футболисты, выступавшие за «Спартак» и сборную страны, чемпионы России и мастера спорта Константин Головской, Валерий Шмаров, Дмитрий Хлестов, Григорий Евтушенко, Рамиз Мамедов.

Вместе с ними приехал знаменитый Олег Романцев — наиболее титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу. Он был главным тренером московского «Спартака» с 1989-го по 2003 год. За это время команда красно-белых выиграла восемь чемпионатов России и один чемпионат СССР.

— Как только нам сказали, какое значение имеет для посёлка это замечательное строение, мы сразу решили, что приедем. Даже мысли не было другой! Мы знали, что будет открытие ФОКа, что будет много детишек. На такие предложения наша команда всегда откликается. За то короткое время, которое мы здесь находимся, постараемся наш профессиональный опыт и всю душу вложить в общение с юными спортсменами, — рассказал корреспонденту НАО24 Олег Романцев.

По окончании матча легенды футбола общались с юными спортсменами, фотографировались и раздавали автографы. Многим достались сувенирные мячики из рук знаменитых спортсменов.

