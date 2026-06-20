О чем вы мечтали в детстве?

Кто-то — стать космонавтом, кто-то — выучиться на доктора. А восьмиклассник из Воронежа Николай Цыгичко, победитель всероссийского конкурса «Изобретатель года — 2024», мечтает построить настоящий станкостроительный завод.

Его путь начался с подарка отца — токарного и фрезерного станков. Освоив работу с ними, Николай решил сделать оборудование современнее и оснастил его системой числового программного управления.

Так появился учебно-производственный станок с числовым программным обеспечением. Сегодня с его помощью юный изобретатель обучает школьников основам металлообработки и инженерного дела.

В День защиты детей рассказываем историю школьника, который уже сейчас создает технологии будущего и вдохновляет сверстников заниматься инженерией.