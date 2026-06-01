Крупный перевозчик приобрёл полсотни тягачей КАМАЗ-54901
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поставил транспортной компании «НЕО ТРАНС» 50 новых седельных тягачей поколения К5 КАМАЗ-54901.
«НЕО ТРАНС» является одним из лидеров на рынке грузоперевозок в России и стремится обеспечить клиентам максимально быструю и качественную доставку. Для реализации этой бизнес-цели покупатель выбрал в Лизинговой компании «КАМАЗ» флагманскую модель КАМАЗ-54901. Этот автомобиль был разработан инженерами автогиганта специально для магистральных перевозок. Он отличается высоким уровнем комфорта для водителей, что важно в многочасовом пути, надёжным двигателем и экономичным расходом топлива.
Партнёр «КАМАЗа» располагает собственным автопарком численностью свыше 1 тыс. единиц техники. Пополнение в полсотни мощных тягачей усилит позиции компании «НЕО ТРАНС» на рынке. На новых автомобилях КАМАЗ-54901 перевозчик планирует доставлять грузы по дальним маршрутам.
