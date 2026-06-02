Май 2022 года. Полностью освобождён Мариуполь — один из главных промышленных центров ДНР. На тот момент, по разным оценкам, город был разрушен на 90%: практически полностью уничтожена инфраструктура, в руинах порт и заводы. Казалось, что потенциал города уже не восстановить. Однако Мариуполь сегодня не просто восстанавливают — в его будущее вкладывают большие средства. К концу 2025 года только заявленные инвестиции в промышленность и строительство города достигли почти 160 миллиардов рублей. А с новыми проектами, одобренными в 2026 году, эта сумма продолжает уверенно расти.

При этом, согласно официальным данным, до 2040 года в город планируют вложить ещё 40,4 млрд рублей частных инвестиций.

Ключевой фактор, почему компании вкладываются и продолжат это делать — действующий режим свободной экономической зоны (СЭЗ). По состоянию на апрель 2026 года в реестре участников СЭЗ уже числится 490 предприятий. И из них 59 — из строительного сектора. Общая сумма инвестиций по всем договорам с инвесторами с июля 2023 года превысила 373 млрд рублей.

Налоговые преференции СЭЗ (страховые взносы 7,6% вместо 30%, обнуление налога на прибыль и имущество от инвестпроектов, упрощённый порядок получения земли) продолжают привлекать в Мариуполь крупных игроков. В марте 2026 года реестр пополнился новым предприятием по обогащению угля и антрацита, а также двумя застройщиками, намеренными возвести в городе около 50 тыс. кв. м жилья.

Промышленный сектор получил мощный импульс в 2026 году. Министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян заявил:

«В текущем году планируется инвестировать порядка 3 млрд рублей в запуск около 15 новых производств в сферах химической, металлургической, лёгкой промышленности, машиностроения и металлообработки. Это позволит создать более тысячи рабочих мест».

Восстановление промышленного потенциала Мариуполя — один из ключевых экономических приоритетов в новых территориях. На базе трёх крупнейших предприятий города — «Азовэлектростали», «Азовмаша» и «Азовстали» формируются индустриальные парки, способные не только воссоздать прежние производства, но и запустить новые высокотехнологичные направления. С точки зрения инвестиционной привлекательности каждый из активов обладает уникальными характеристиками.

Наиболее масштабный проект — индустриальный парк «Мариупольтяжмаш», объединяющий технологически связанные «Азовэлектросталь» и «Азовмаш». Исторически они работали как единый комплекс: литейное предприятие поставляло заготовки для машиностроительного гиганта.

Комбинат имени Ильича

Важнейшим событием года стало начало восстановления в Мариуполе металлургического комбината имени Ильича — одного из крупнейших промышленных объектов ДНР. Инвестор уже приступил к поэтапной реализации проекта. Исполнение плана к 2028 году создаст более тысячи новых рабочих мест, снизит зависимость региона от импорта продукции и укрепит его промышленный потенциал.

Мариуполь продолжает оставаться энергопрофицитным городом: глава города Антон Кольцов подтвердил, что мощностей хватит и на растущее население, и на инвесторов. Дополнительным стимулом станет планируемый запуск железнодорожного и авиасообщения в 2026-2027 годах.

С учётом уже заявленных и одобренных проектов, инвестиционный портфель Мариуполя в ближайшие годы может превысить 200 млрд рублей, а город окончательно закрепить за собой статус главной инвестиционной площадки Донбасса.