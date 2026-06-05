Холдинг «Ремвооружение» (входит в «РТ-Капитал» Ростеха) разработал новое поколение судов для очистки морей и рек — катамаран «Север». Он собирает нефтяные пятна и плавучий мусор в портах, гаванях, на рейдах и крупных реках.

Почему это важно? Российскому экологическому флоту давно нужна замена: средний возраст старых судов превышает 30 лет, а нагрузка на порты растёт. При этом разливы нефти случаются, экологические требования ужесточаются, а ликвидировать последствия — дорого.

Проект «Север» позволяет обновить флот и конкурировать с лучшими мировыми решениями. Расчётная эффективность сбора нефти — более 92% (выше, чем у зарубежных аналогов). Судно способно ликвидировать разлив площадью 1 квадратный километр за 10-15 часов. Потенциальный ущерб от одного такого пятна кратно превышает стоимость постройки и эксплуатации катамарана.

Длина судна — 24 м, ширина — 8,6 м, осадка — 1,73 м. Экипаж — 4 человека. Катамаран собирает загрязнения с полосы воды шириной 15 м, обрабатывая около 100 тысяч квадратных метров в час. Потенциальный объём сбора — до 120 тонн загрязнений в сутки.

«Мы предлагаем „Север“ как серийное решение для портовой инфраструктуры, регионов, нефтегазовых компаний и операторов внутренних водных путей. Для потенциальных заказчиков это означает переход от модели эпизодического использования техники к комплексному экологическому обслуживанию акватории. Такой подход будет все более востребованным в условиях ужесточения экологических требований и роста стоимости простоев инфраструктуры. Важные преимущества нашего проекта — высокая скорость сбора загрязнений, увеличенные емкости и маневренность», — отметил генеральный директор АО «171 ОКТБ» Анатолий Кольнер.

171-е отдельное конструкторско-технологическое бюро основано в 1937 году. Сегодня оно разрабатывает документацию для комплексного ремонта и модернизации морских и боевых кораблей.