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1 день назад 356
Л.Майденко Статистика

Доля отечественного оборудования в российском ТЭК превысила 77%

© www.ferra.ru

В российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) доля оборудования отечественного производства превысила 77%. Такие данные озвучили в рамках ПМЭФ-2026, комментируя реализацию нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Ещё в 2025 году показатель по программе составлял около 72%, но сейчас он уже выше. Это связано с курсом на увеличение локализации и развитием промышленной базы внутри страны.

Также сообщается о росте инвестиций в программное обеспечение: крупные компании с госучастием вложили 140 млрд рублей в разработки за 2025 год. Также более 58% предприятий ТЭК уже применяют технологии искусственного интеллекта в своей работе.

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Источник: www.ferra.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара BRO08.06.26 11:43:21

    Пожалуйста без ИИ контента можно?!

    #1317413