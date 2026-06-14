За четыре года в ЛНР восстановлено порядка 2 000 многоквартирных жилых домов и 700 индивидуальных. Запущена программа капитального ремонта.

В 2025 году регион присоединился к программе расселения аварийного жилья. Отдельное внимание — коммунальной инфраструктуре. С 2022 года в республике построено и восстановлено 1,1 тыс. км сетей водо- и теплоснабжения, водоотведения, модернизировано порядка 490 инфраструктурных объектов.

В 2026 году в Луганской Народной Республике будет восстановлено порядка 300 многоквартирных домов в рамках шефской помощи регионов России. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищного хозяйства ЛНР.

Кроме того, более 90 жилых зданий будут отремонтированы по региональной адресной программе капитального ремонта.

Во всех восстановленных жилых домах строителями отремонтированы конструктивные повреждения, восстановлены стены, заменены кровля, окна и двери, произведен ремонт систем отопления и других внутренних инженерных систем. Планомерно специалистами также восстанавливаются фасады зданий и благоустраиваются придомовые территории.

Работы по восстановлению жилой инфраструктуры в новых регионах ведутся при координации Минстроя России. Для осуществления ремонтно-восстановительных работ в Луганской Народной республике «Единым заказчиком» и подрядными организациями мобилизовано более 25 тысяч строителей из числа местных жителей и специалистов из других регионов России.