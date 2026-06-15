В День России в Сосновском муниципальном округе после капитального ремонта начал работу один из ключевых спортивных объектов территории. Обновленное пространство стадиона станет площадкой для тренировок, соревнований и развития массового спорта для жителей Рощино и ближайших населенных пунктов.

Капитальный ремонт и реконструкция стадиона были проведены в прошлом году. Его общая площадь составляет более 16 тысяч квадратных метров.

На стадионе созданы все условия для занятий спортом и подготовки спортсменов. Здесь оборудованы легкоатлетический комплекс с резиновыми беговыми дорожками и ямой для прыжков в длину, поле для спортивных игр с искусственным покрытием, баскетбольная площадка и два силовых спортивных комплекса. Также на объекте установлены трибуны на 200 мест, построены автостоянка, административный корпус с раздевалками, санузлами и помещением охраны. Смонтированы четыре мачты освещения, камеры видеонаблюдения, светодиодный экран и система музыкальной трансляции.

Сегодня в Рощино работает более 10 спортивных секций, в которых занимаются почти 600 человек. После открытия обновленного стадиона возможности для развития спорта в поселке и близлежащих населенных пунктах существенно расширятся. Ожидается, что стадион станет площадкой для проведения соревнований разного уровня — от муниципальных до областных и всероссийских.

Стадиону присвоено имя Людмилы Алексеевны Ефимовой — человека, чья жизнь была неразрывно связана с развитием Рощино и Сосновского округа: она возглавляла Рощинскую среднюю школу, была заместителем главы Сосновского округа по социальной сфере, а потом — главой Рощинского сельского поселения.

Завершилась церемония открытия спортивным праздником. Для жителей и гостей поселка были организованы показательные выступления, а также первые соревнования на обновленном стадионе — по футболу, баскетболу, воркауту и прыжкам в длину.

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