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d-tatarinov Судостроение и судоходство

«Калашников» поставил транспортно-десантные катера БК-16Э в Африку

Концерн «Калашников» в 2026 году досрочно отгрузил скоростные транспортно-десантные катера БК-16Э африканскому заказчику, еще пять таких же катеров строятся. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель концерна по итогам Международного военно-морского салона «Флот-2026».

В этом году была успешная отгрузка в Африку заказчику двух катеров БК-16Э. Все сделали в срок, даже досрочно. Сейчас у заказчика работают наши сдаточные команды вместе с африканскими коллегами, которые прошли обучение. Также сейчас идет строительство еще пяти таких катеров, — сказал он.

Скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510 (в экспортном варианте БК-16Э) предназначен для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта численностью до 19 человек на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.

Рубка и десантный отсек бронированы, двигатели защищены. БК-16 может быть оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании либо с боевым модулем, либо с двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм.

Катер способен развивать скорость хода до 42 узлов (примерно 77 км/ч), дальность плавания составляет не менее 400 миль.

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Источник: paluba.media

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