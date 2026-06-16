Федеральная грузовая компания начала тестовую эксплуатацию нового полувагона модели 12-5992 «БАМ». Его разработало Уральское конструкторское бюро вагоностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод» Ростеха).

Грузоподъёмность вагона — 151 тонна, объём кузова — 166 кубических метров. Главное преимущество в том, что он позволяет перевозить больше грузов. Например, поезд из 45 таких вагонов берёт 6795 тонн — это на 27,6 процента больше, чем состав из обычных инновационных полувагонов.

При этом для ремонта «БАМа» не нужно перестраивать ремонтные мощности. Вагон обслуживается там же, где и обычные полувагоны. Заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по гражданской продукции Андрей Абакумов пояснил, что разработка использует полужесткую сцепку. Она позволяет собирать поезда с большей массой груза, но при этом техобслуживание и ремонт остаются на существующей инфраструктуре. Испытания подтвердили заявленные характеристики.

«Полувагон „БАМ“ в перспективе будет способствовать решению комплексной задачи РЖД по развитию и повышению провозной способности железнодорожной инфраструктуры на лимитирующих направлениях, прежде всего Восточного полигона», — отметил генеральный директор ФГК Дмитрий Мурев.

В первых рейсах новые вагоны перевезли техническую соль для нефтяников (по маршруту Пермский край — Удмуртия) и щебень для национального проекта «Инфраструктура для жизни» (с Урала в Поволжье).