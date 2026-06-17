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1 день назад 93
Katamaran Судостроение и судоходство

Завершено строительство земснаряда проекта ТСК.571

Завершено строительство несамоходного сборно-разборного однопалубного земснаряда с гидравлическим и фрезерным рыхлением проекта ТСК.571 для дноуглубительных работ при разработке грунта I-IV категории.

© rfclass.ru

Класс судна РКО — «Р1,2».

Технические характеристики судна:

габаритная длина, м — 32,0;

длина по КВЛ, м — 31,63;

ширина по КВЛ, м — 10,04;

высота борта на миделе, м — 2,0/3,4;

дедвейт, т — 35,36;

валовая вместимость — 76,10;

глубина разработки, м — от 1 до 13;

производительность по грунту, м³/ч — 833.

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Источник: rfclass.ru

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