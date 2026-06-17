Завершено строительство земснаряда проекта ТСК.571
Завершено строительство несамоходного сборно-разборного однопалубного земснаряда с гидравлическим и фрезерным рыхлением проекта ТСК.571 для дноуглубительных работ при разработке грунта I-IV категории.
Класс судна РКО — «Р1,2».
Технические характеристики судна:
габаритная длина, м — 32,0;
длина по КВЛ, м — 31,63;
ширина по КВЛ, м — 10,04;
высота борта на миделе, м — 2,0/3,4;
дедвейт, т — 35,36;
валовая вместимость — 76,10;
глубина разработки, м — от 1 до 13;
производительность по грунту, м³/ч — 833.
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