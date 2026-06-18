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borey Электроника, электротехника и приборы

В России разработали «глушилку» Starlink

РФ начала применять комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink

© img.gazeta.ru

Alan Sau/Shutterstock/FOTODOM

Российские специалисты разработали комплекс «Волна Купол Гарант» для блокировки каналов спутниковой связи Starlink. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Авторы канала обратили внимание на заявления властей Киева в связи с появлением упомянутой системы, которая активно используется Россией. Комплекс состоит из нескольких прицепов, на которых установлены спутниковые тарелки под радиопрозрачным колпаком. Отмечается, что каждый прицеп вмещает пару тарелок, которые также можно установить на землю.

Система защищает до 20 кв. км территории и влияет на беспилотники противника. Украинская сторона утверждает, что восемь направленных на спутник антенн системы «Волна Купол Гарант» передают помехи, заглушающие связь, и нарушают работу дронов-камикадзе с терминалами Starlink.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил об активной разработке в России специализированной спутниковой группировки, предназначенной для управления новейшими тяжелыми боевыми беспилотниками. Речь идет о создании орбитальной системы, которая обеспечит контроль дронов на значительном удалении и стабильную связь там, где отсутствуют наземные коммуникационные и навигационные сети.

Как подчеркнул президент, работа продвигается оперативно и качественно. Разрабатываемая в России низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает системе Starlink, добавил он.

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Источник: www.gazeta.ru

Комментарии 12

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  • Badassgoliath Badassgoliath18.06.26 14:47:23
    для блокировки каналов спутниковой связи Starlink.

    Сбивать их надо. Сами спутники. Пару штук грохнуть для доходчивости. Раз они используются для управления оружием, то они часть систем вооружения, а не гражданская система. И раз в этом качестве используются против нас, то пусть держатели этого старлинка пеняют на себя. Или блокируют каким угодно способом применение этого старлинка в военных целях.

    Отредактировано: Badassgoliath~14:49 18.06.26
    #1317928
    • Нет аватара dronson12318.06.26 21:12:49

      А у нас спутников которые можно сбивть не летает, или вы думаете что у них для этого нет средств поражения? Так я вас разочарую есть и вполне себе.
      Или вы думаете что они будут сидеть и смотреть как мы сбиваем теже самые Starlink в ужасе забившись под шкомну? Опять же нет.
      Интересно, каким органом думают люди, пытающиеся донести подобный бред?

      #1317946
      • Нет аватара vajo19.06.26 06:26:21

        Вот, именно из этой логики мы и воюем пятый год. Озабоченно терпим и рисуем красные линии. А в это время у нас жестко выносят нефтянку и Москва фактически уже стала прифронтовым городом. Пираты уничтожают и угоняют танкерный флот. Помнится обещались ударить по аэродромам Польши, где базируются укросамолеты, но так и осталось на словах. А ведь в самом начале Запад вообще боялся делать поставки в 404. Германия только каски и броники отправляла. Потом боялись танки, самолеты, а оказалось, что зря боялись. Ответки не будет.
        Мы упустили время действий. Дали Западу встать на военные рельсы. Теперь время играет против нас.
        Нужно всё сделать, чтобы эта война стала невыносимо дорогой для Запада. Иран продемонстрировал это. Нужно их взять за причинное место и диктовать свои условия, а не бегать и умолять о переговорах.
        «Еще 50 лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым" - Путин В.В.
        P. S. На самом деле мы не с украинцами воюем на поле боя, мы воюем с русскими. По сути, это гражданская война, которую развязал Запад. Поэтому, войну нужно заканчивать, чтобы меньше русских людей погибло и очень жёстко наказать за это Запад.

        Отредактировано: vajo~06:33 19.06.26
        #1317959
        • Нет аватара Алексей Растригин19.06.26 07:13:11

          Уважаемый vajo,
          Ваш эмоциональный коммент — он больше для дискуссии (где меня временно забанили    ), нежели как коммент к статье. Но в нем четко указаны те «страшилки», которыми пугают РФ, перечислю:

          скрытый текст

          #1317963
        • Нет аватара Лексур19.06.26 14:35:35

          Вот так, как вы размышляла Донна Трампоболэнко-Хлестакова, когда напала на Иран. Как результат у этой рыжей дамы? Радар, стратегический кстати, цел? Или его долго ремонтировать придётся? Как там с базами в монархиях Залива? Удобнее прежних? Хоть сейчас без проблем с них взлетай? Уважение, наверное, в регионе до небес выросло?
          То, что вам кажется правильным, уже попробовали, результат отрицательный, даже если завтра попробуют снова. Вторая сторона тоже сидеть сложа руки не будет.

          Отредактировано: Лексур~14:36 19.06.26
          #1317997
    • Нет аватара alexm19.06.26 11:15:05

      Думаю зашита — вещь конечно неплохая, но затратная и главное теперь, и очень опасная (осколки) необходимо система определения мест пуска и управления, вот их и надо уничтожать. Мониторить и подавлять. Уничтожать в зародыше. Уничтожать транспорт на территории Украины перевозящий эти системы.

      #1317974
  • Комментарий удалён
  • Нет аватара alexm19.06.26 11:21:39

    Вижу много болтовни и эмоций, и все не поделу
    Так что это?
    По словам специалиста, эффективность комплекса напрямую зависит от правильной эксплуатации. Система состоит из нескольких машин с антеннами, которые при работе создают помехи, направленные непосредственно на спутники. При этом из-за габаритов комплекса его использование непосредственно на линии боевого соприкосновения нерационально — система становится заметной целью для разведки и высокоточного оружия противника.

    «Применять средство борьбы с ними можно лишь на определенном удалении от фронта из-за большого размера системы. Учитывая, что средство борьбы со спутниками Starlink покрывает радиус в 20 кв. км, можно обеспечить „купол“ от вражеских беспилотников над топливно-энергетическими комплексами, нефтеперерабатывающими заводами и военными базами в регионах РФ», — отметил Кнутов.(Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью News.ru)
    так что это только самое начало.

    #1317975
  • Нет аватара mikr19.06.26 12:39:15

    Глушить сигнал Старлинка дорого и малоэффективно. На мой взгляд правильнее уничтожать сами спутники. Как известно, спутники Старлинк движутся по нескольким орбитам образуя на каждой из орбит цепочки спутников с одинаковыми орбитальными параметрами. Для их уничтожения проще всего использовать спутник-истребитель, который будет уничтожать всю цепочку одним залпом.

    Истребитель выводится на орбиту со следующими параметрами:
    1. Наклонение соответствует наклонению одной из цепочек спутников Старлинк.
    2. Высота чуть ниже высоты орбиты цепочки Старлинк.
    3. Спин (направление вращения) противоположный спину цепочки Старлинк.

    После стабилизации параметров орбиты истребитель выстреливает вперед небольшое облако мелкой картечи, которое за счет импульса выстрела приобретает дополнительную скорость и поднимается на орбиту цепочки Старлик. За счет встречного движения цепочки и картечи происходит последовательное уничтожение всей цепочки.

    После завершения атаки истребитель перемещается на другую орбиту для уничтожения следующей цепочки.

    Отредактировано: mikr~13:10 19.06.26
    #1317986
    • Нет аватара DimaY19.06.26 13:08:39

      Пытаюсь найти модель белорусского орбитального спутника-истребителя, ничего не получается. Может дадите какую то информацию?

      #1317988
    • Нет аватара alexm19.06.26 15:35:14
      Для их уничтожения проще всего использовать спутник-истребитель, который будет уничтожать всю цепочку одним залпом.


      «Для их уничтожения проще всего использовать спутник-истребитель, который будет уничтожать всю цепочку одним залпом.»
      И зачем эта провокация. Вы думаете о чем пишите здесь?

      #1318016
      • Нет аватара mikr19.06.26 18:53:39

        В чем именно Вы усмотрели провокацию?

        #1318029
        • Нет аватара DimaY19.06.26 19:36:01

          В том, что Вы не собираетесь этого сами делать, а значит и не берете ответственность за эти действия. Вы готовы свою жизнь на это положить? Вы уже два зуба мне должны и морозитесь. Где мои два зуба?

          #1318034