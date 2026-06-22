Компания REINMART расширила производство фильтров для вентиляции, аспирации и покраски
В Челябинске компания REINMART запустила собственное производство фильтрующих материалов и готовых фильтров для вентиляции, аспирации и покрасочного оборудования под брендом REINBERG.
Апрель 2024 года стал точкой отсчёта для нового направления.
Современное оборудование позволяет изготавливать продукцию под индивидуальные размеры заказчика — от стандартных решений до несерийных параметров. Продукция компании востребована в промышленности, пищевом секторе, учреждениях здравоохранения, торгово-развлекательных центрах и других объектах с высокими требованиями к качеству воздуха.
На сегодня предприятие закрывает полный цикл: от изготовления фильтрующего материала до выпуска готовых воздушных карманных, кассетных, панельных и картриджных фильтров.
Ключевые направления деятельности:
Собственное производство фильтрующего материала — поставляется производителям фильтров по всей России.
Изготовление защитного липкого покрытия для стен окрасочно-сушильных камер — уникальный продукт, который защищает стены от окрасочного опыла и упрощает уборку.
Производство карманных, кассетных и панельных фильтров для промышленной вентиляции.
Выпуск картриджных фильтров для промышленной аспирацииРеализация фильтров для покрасочного оборудования — напольных, потолочных, предварительных, картонных лабиринтных и из крафт-бумаги COLUMBUS.
Производственная мощность по готовым фильтрам — до 20 000 шт./мес., объём выпуска материала — до 84 000 м²/мес., площадь цеха — 1 000 м².
Создано более 25 рабочих мест.
Производство быстро растёт: уже отгружаются партии по всей России и в страны СНГ. Клиенты — промышленные гиганты, пищевые производства, медицинские учреждения, объекты с массовым пребыванием людей. Главный принцип — не тираж, а точное попадание в параметры заказчика.
В планах — дальнейшее расширение и увеличение номенклатуры и выход на новые рынки.
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