В Челябинске компания REINMART запустила собственное производство фильтрующих материалов и готовых фильтров для вентиляции, аспирации и покрасочного оборудования под брендом REINBERG.

Апрель 2024 года стал точкой отсчёта для нового направления.

Современное оборудование позволяет изготавливать продукцию под индивидуальные размеры заказчика — от стандартных решений до несерийных параметров. Продукция компании востребована в промышленности, пищевом секторе, учреждениях здравоохранения, торгово-развлекательных центрах и других объектах с высокими требованиями к качеству воздуха.

На сегодня предприятие закрывает полный цикл: от изготовления фильтрующего материала до выпуска готовых воздушных карманных, кассетных, панельных и картриджных фильтров.

Ключевые направления деятельности:

Собственное производство фильтрующего материала — поставляется производителям фильтров по всей России.

Изготовление защитного липкого покрытия для стен окрасочно-сушильных камер — уникальный продукт, который защищает стены от окрасочного опыла и упрощает уборку.

Производство карманных, кассетных и панельных фильтров для промышленной вентиляции.

Выпуск картриджных фильтров для промышленной аспирацииРеализация фильтров для покрасочного оборудования — напольных, потолочных, предварительных, картонных лабиринтных и из крафт-бумаги COLUMBUS.

Производственная мощность по готовым фильтрам — до 20 000 шт./мес., объём выпуска материала — до 84 000 м²/мес., площадь цеха — 1 000 м².

Создано более 25 рабочих мест.

Производство быстро растёт: уже отгружаются партии по всей России и в страны СНГ. Клиенты — промышленные гиганты, пищевые производства, медицинские учреждения, объекты с массовым пребыванием людей. Главный принцип — не тираж, а точное попадание в параметры заказчика.

В планах — дальнейшее расширение и увеличение номенклатуры и выход на новые рынки.