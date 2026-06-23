СИБУР совместно со «СберСити» запустили экологический проект по утилизации пластиковой упаковки из-под лакокрасочных материалов. К 2030 году на переработку планируется направить не менее 50 тысяч единиц пластиковой тары общим весом 17,5 тонны, сообщили в пресс-службе проекта.

Собранное сырьё переработают в гранулы, которые затем используют в производстве новой упаковки для краски. Проект стартовал на строительных площадках «СберСити» на западе Москвы.

Пустые ёмкости из-под краски пройдут обработку, очистку и измельчение, а затем их переработают в гранулы.