В Сколкове открылся новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы № 62. Он состоит из двух корпусов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров и оснащён оборудованием мирового уровня.

Амбулаторно-стационарный корпус рассчитан на 500 коек — 410 круглосуточного стационара и 90 дневного. В нём разместится центр амбулаторной онкологической помощи на 1,2 тысячи посещений в смену. Здесь будут работать отделения общей и абдоминальной онкологии, опухолей головы и шеи, онкоурологии, онкомаммологии, онкогинекологии, онкоколопроктологии, радиотерапии, дневной стационар химиотерапии, диагностические отделения, аптека.

Особенность комплекса — уникальный центр опухолей костей и мягких тканей. В нём будут применять аддитивные технологии: 3D-моделирование и печать биопротезов и имплантов на основе МРТ и КТ-визуализации. Ведение пациентов организовано по междисциплинарному принципу — совместно работают онкологи, травматологи-ортопеды, радиологи, радиотерапевты и патоморфологи.

В патоморфологической и молекулярно-генетической лаборатории будут проводить гистологические, иммуногистохимические и генетические исследования для диагностики опухолей и подбора таргетной и химиотерапии.

Операционно-реанимационный корпус площадью 13,8 тысячи квадратных метров включает 18 операционных — среди них ангиографическая, две роботизированные, с КТ-навигацией и аппаратом С-дуга, экстренная. Также здесь размещены отделение реанимации, стационар кратковременного пребывания, референс-центр по патоморфологии и лаборатория онкогенетики.

Оснащение: два МРТ, пять КТ, два рентген-комплекса, два маммографа с томосинтезом, ангиограф, УЗИ-аппараты, оборудование для функциональной и эндоскопической диагностики.

Логистика продумана для трёх потоков пациентов — первичный приём, дневной стационар, круглосуточный стационар — с отдельными входами, зонами ожидания и электронной очередью.

В палатах — индивидуальные санузлы с противоскользящим покрытием, функциональные кровати, шкафы, холодильники, телевизоры, Wi-Fi. Система кондиционирования поддерживает оптимальный микроклимат.

Открытие комплекса завершает формирование нового каркаса московской онкологической службы. В него вошли пять стационаров: МГОБ № 62, ММКЦ «Коммунарка», Боткинская больница, Центр имени Логинова и больница имени Юдина, рассказали в Правительстве Москвы.