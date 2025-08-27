В Свердловском онкодиспансере открылось обновленное отделение реанимации после капремонта

© minzdrav.gov.ru

В Свердловском областном онкологическом диспансере состоялось торжественное открытие полностью обновленного отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии. Масштабная реконструкция заняла площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, а общий объем финансирования превысил 120 миллионов рублей из федерального, регионального бюджетов и собственных средств медучреждения.

Реконструкция позволила значительно увеличить мощности отделения. Количество операционных столов выросло с 13 до 23, а реанимационных коек — с 16 до 27. Это почти вдвое увеличивает объем оказываемой медицинской помощи. Особое внимание уделили эргономике пространства и оснащению: закуплены современные аппараты ИВЛ, видеобронхоскопы, системы мониторинга и функциональные кровати, сообщает Минздрав России .

Обновление отделения сократит время ожидания операций — с полутора месяцев до одной недели. Это особенно значимо в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», где приоритет отдается хирургическому лечению. Ожидается, что количество операций в диспансере увеличится с 18 до 25 тысяч в год.