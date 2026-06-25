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В Приморском крае компания ООО «Научно-производственное объединение «Лидер Электро Прибор» («НПО ЛЭП») открыла инновационное предприятие. Так называется промышленная площадка, где разрабатывают, собирают и интегрируют программно-аппаратные комплексы. Компания действует, имея статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ). Это сообщение распространила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Объем инвестиций, которые были вложены в выполнение этого проекта, не раскрывают. Научно-производственное объединение использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) и виртуальной реальности. Они необходимы в работе нового предприятия, которое производит системы промышленной автоматизации.

Евгений Быков, директор ООО «НПО ЛЭП», подчеркнул, что ключевое конкурентное преимущество компании заключается именно в том, что она внедряет передовые цифровые инструменты. Более того, она же создает собственное программное обеспечение,

Евгений Быков также отметил, что за счет статуса резидента СПВ компания имеет нужные преференции, как и государственную поддержку от КРДВ. В результате компания может направить сэкономленные средства на свои нужды. Например, для того, чтобы купить высокотехнологичное оборудование, а также создать 15 новых высококвалифицированных рабочих мест.

У компании уже есть потенциальные заказчики. Это в основном предприятия рыбной, пищевой, нефтехимической и агропромышленной отраслей. Есть также клиенты, которые обслуживают инженерные системы и тепловые пункты. По словам Евгения Быкова, на новом предприятии готовы содействовать широкому кругу клиентов в автоматизации производства. Сейчас это особенно важно, поскольку существует дефицит средств автоматики. И необходимо уйти от импортных поставок.

Алексей Дунаев, директор КРДВ Приморье, в свою очередь сказал, что открытие таких высокотехнологичных проектов необходимо воспринимать как демонстрацию эффективности особого режима свободного порта Владивосток. Льготы по налогам — это реальные драйверы развития. Ведь они предоставляют возможность реинвестировать в современное оборудование. Благодаря ним, создаются новые рабочие места. Резиденты СПВ имеют сниженные налоги на землю, имущество, прибыль

По данным, которые есть в Едином государственном реестре юридических лиц, копанию ООО «НПО ЛЭП» создали в декабре 2022 году во Владивостоке. Она разрабатывает компьютерное программное обеспечение. Она же создает системы промышленной автоматизации. Владелец компании — Евгений Быков, который также является ее генеральным директором.

Умное оборудование от ООО «НПО ЛЭП» можно увидеть в системах уличного освещения. Оно также есть в ресурсоснабжающих организациях, в диспетчерских службах морских портов. Программно-аппаратные комплексы этого производства наделены способностью регистрировать и контролировать грузопотоки. Они могут следить за безопасностью энергосистем. Они также способны руководить швартовкой крупнотоннажных судов, работой котельных, ветрогенераторов, систем жизнеобеспечения и инфраструктуры.