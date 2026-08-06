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2 дня назад 1135
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termometrix Спортивные объекты

В Перми открылся новый спорткомплекс

Спортивный комплекс «Юг-спорт» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Здесь сделана 50-метровая плавательная чаша олимпийского стандарта, детская чаша, тренажерный зал, SPA-зона, сауны и кафе. К комплексу предусмотрен отдельный собственный заезд вдоль «Красной Машины» и парковка.

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Источник: properm.ru

Комментарии 1

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  • 5
    Нет аватара termometrix06.08.26 07:37:52

    За последние 25 лет в России было построено и введено в эксплуатацию ориентировочно от 80 до 120 бассейнов длинной воды (50 метров), способных принимать профессиональные соревнования.
    Данные Всероссийской федерации плавания.
    В России насчитывается около 170-180 бассейнов олимпийского размера (длиной 50 метров), однако эта цифра постоянно растет благодаря строительству новых крупных спортивных комплексов. При этом общее число бассейнов всех типов в стране превышает 6,5 тысяч.
    https://sportgy...w.google.com%2F
    Точной официальной статистики по абсолютному количеству именно 50-метровых олимпийских бассейнов в США нет, так как профильные организации вроде USA Swimming не публикуют единый реестр. По оценкам экспертов индустрии, их насчитывается несколько сотен (включая университетские, спортивные комплексы и открытые арены).

    Отредактировано: termometrix~07:39 06.08.26
    #1320136