2 дня назад
В Перми открылся новый спорткомплекс
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: properm.ru
Другие публикации по теме
- Компания Parma boats (Пермский край) разработала необычную моторную лодку. ...у, как на гидроцикле — для удобства вождения и драйва.
- Умный роботизированный тепличный комплекс для выращивания растений создали ...астые изменения погодных условий негативно сказываются на урожайности.
- В Перми запустили производство электродвигателей на постоянных ма...и, так как рынок беспилотных летательных аппаратов растет высокими темпами.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1