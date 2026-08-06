Нижний Новгород, 6 августа 2026 года. — На производственной площадке АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в городе Чкаловск состоялся торжественный спуск на воду восьмого скоростного пассажирского судна проекта «Метеор 120Р». Новая «крылатая» машина, построенная в рамках госзаказа, отправится на юг России для работы на маршрутах Ростовской области.

Судно проекта 03580 было изготовлено по заказу ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) для перевозчика АО «СПК «Дон». Это уже второй «Метеор 120Р» в донской региональной флотилии. Первый борт (с порядковым номером 07) в настоящее время проходит переоборудование: конструкторы повышают его класс с речного «О» до класса «О-ПР», что позволит судну безопасно выходить в акваторию Азовского моря.

В церемонии спуска приняли участие министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов, глава города Чкаловск Любовь Владимирова, генеральный директор АО «СПК «Дон» Герман Лопаткин, а также руководители завода-строителя. Традиционное право разбить бутылку шампанского о борт судна получила Оксана Филимонова, директор по экономике и финансам ЦКБ.

Возвращение легенды

«В 2026 году мы отмечаем 110-летие со дня рождения Ростислава Алексеева — конструктора, чьи суда стали мировым брендом российского судостроения. Сегодня традиции нашей школы живы: мы строим современные скоростные теплоходы. В общей сложности на этой площадке уже построено 30 таких машин: 22 «Валдая 45Р» и 8 «Метеоров 120Р», — подчеркнул Максим Черкасов.

Глава «СПК «Дон» Герман Лопаткин назвал спуск знаковым событием для всего южного региона: «Для Ростовской области это действительно подарок. Пассажиропоток растет ежегодно, и мы видим устойчивый спрос на скоростные перевозки. Уверенность в завтрашнем дне нам даёт системная поддержка правительств Нижегородской и Ростовской областей».

Что представляет собой «Метеор 120Р»

Судно нового поколения заметно отличается от своих предшественников не только внешне, но и по начинке:

· Вместимость: 120 пассажиров;

· Скорость: до 65 км/ч, дальность плавания без дозаправки — до 700 км;

· Комфорт: панорамное тонированное остекление, кафе-бар в кормовой части, просторный багажный отсек для колясок и чемоданов, санитарные зоны для маломобильных групп населения;

· Управление: интегрированная мостиковая система с интеллектуальным контролем всех систем жизнеобеспечения;

· Экологичность: новая крыльевая схема создает низкое волнообразование, что предотвращает размыв береговой линии.

На данном этапе судно будет готовиться к швартовным и ходовым испытаниям. Передача судна заказчику состоится после завершения всех проверок.