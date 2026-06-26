В Невинномысске на Ставрополье запустили промышленное производство раствора нитрилтриметилфосфоновой кислоты (НТФ). Это вещество предотвращает солеотложения и коррозию при добыче нефти, а также используется в теплоэнергетике для защиты оборудования и обработки воды.

Инвестиции в приобретение оборудования составили около 250 миллионов рублей. Из них 180 миллионов в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. На эти средства компания закупила главный элемент производства — технологическую установку для синтеза НТФ российского производства. На ней из фосфористой кислоты, сульфата аммония и формалина получают 48-52-процентный раствор.

Ранее предприятие выпускало НТФ в небольших объёмах на опытной установке. Сейчас завод вышел на промышленный уровень и после выхода на проектную мощность будет производить до 2,4 тысячи тонн продукции в год. Это позволит занять до 73 процентов российского рынка. Среди потенциальных заказчиков — «Татнефть», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», производители строительной химии, энергетические и целлюлозно-бумажные предприятия.

Генеральный директор «НПП «НефтеХимПром» Артем Манаенко отметил : «Ранее мы выпускали НТФ в небольших объемах на опытной установке. С помощью займа федерального ФРП создан новый завод и организовано первое производство этой кислоты в промышленных масштабах. Это дало возможность предложить рынку востребованную продукцию высокого качества и после выхода на проектную мощность «НефтеХимПром» закроет потребности большей части заказчиков».

Где применяется НТФ

В нефтедобыче — добавка в буровой раствор предотвращает образование твёрдых отложений солей кальция, продлевая срок службы оборудования. В теплоэнергетике — защищает теплообменники от коррозии и отложений. На её основе делают реагенты для очистки мембран обратного осмоса. В строительстве — замедляет схватывание бетона, что важно при производстве монолитных конструкций и транспортировке смесей на большие расстояния. В целлюлозно-бумажной промышленности — участвует в отбелке целлюлозы.