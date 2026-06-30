Погрузчик АНТ‑1200 Ковровского завода КЭМЗ переходит на электротягу

Мы не так часто рассказываем об отечественной спецтехнике, хотя тема очень интересная. Восполняем пробел — представляем мини-погрузчик АНТ‑1200 (от англ. Ant — муравей; цифры отражают грузоподъемность) с высотой подъема стрелы до 4 м.

Выпускает его Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» и структуру корпорации Ростех.

Мастер на все руки

Формально машина называется погрузчиком, но спектр применения невероятно широк, ибо зависит от навесного оборудования. Завод предлагает более тридцати вариантов: от паллетных вил и различных ковшей до мойки высокого давления, гидромолота, культиватора и дорожной фрезы.

Всё это дополняется модификациями специального назначения, включая гусеничные, а общее число вариаций с трудом поддается подсчету. АНТ готов работать в складском, коммунальном, строительном, портовом, дорожном и сельском хозяйстве, даже в МЧС.

Роботизированный комплекс пожаротушения АНТ‑1000 ПМ. Кабины нет: управляется дистанционно — на расстоянии до 2 км. Оснащен пожарным модулем с лафетным стволом и водопенной насадкой, дотягивается до огня с дистанции до 60 м.

И это действительно отечественная машина — уровень локализации превышает 80%. Стальная рама и стрела, кабина и гидроцилиндры, колеса и шины — российские, гидромоторы тоже производства КЭМЗ. Часть компонентов пока импортируется — например, рукава высокого давления, подшипники, некоторые электронные элементы.

Как это сделано

Силовой агрегат — сочетание белорусского атмосферного дизеля ММЗ (4,75 л, 81 л. с.) и гидравлического насосного агрегата, который обеспечивает работу гидростатической трансмиссии, привода передвижения и гидропривода рабочего оборудования.

Управление обеспечивается двумя джойстиками по схеме Международной организации по стандартизации ISO: один заведует движением, другой навеской. Водитель должен иметь удостоверение тракториста-машиниста — так называемые «тракторные права».

Машина гуманитарного разминирования МГР‑4 «Шмель» управляется дистанционно. Предназначена для обезвреживания противопехотных мин. Глубина рыхления грунта — до 20 см, ширина траления 180 см.

Культура производства на приятном уровне, качество сборки высокое. Располагает также общая продуманность конструкции.

Перспективы электротяги

Горожане устают от дизельных коммунальных шумов. Поэтому нам очень понравилась новая разработка: электрическая версия АНТ‑1000 Е. В настоящее время идет подготовка к серийному выпуску этой модели.

Два электромотора обеспечивают движение, третий приводит гидронасос навесного оборудования. Тяговая батарея — российского производства, рассчитана на восемь часов непрерывной работы, а заряжается за полтора часа.

Электрический АНТ‑1000 Е. Грузоподъемность 1050 кг, максимальная скорость — 12 км/ч. Предусмотрены два разъема для зарядки — быстрой и медленной.

Электрический АНТ может выполнять тот же комплекс операций, что и дизельный, но делает это почти бесшумно. Основной источник «звучания» — насос.

Без сомнения, полезнейшая вещь в городском хозяйстве. Электрический мини-погрузчик проще и дешевле в эксплуатации — на одних горюче-смазочных материалах экономятся сотни тысяч рублей. Тут есть о чем подумать: тишина — то, чего остро не хватает в больших городах. А вдобавок еще отсутствие выхлопа.