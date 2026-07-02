На литейном заводе ПАО «КАМАЗ» восстановили побелочную машину. Благодаря этому побелка шлаковен в литейном цехе № 1 производства чугунного литья стала удобнее и в 16 раз быстрее.

Раньше внутреннюю часть пятитонной стальной шлаковни (специальная бадья под шлак) в несколько слоёв красили щётками четыре человека. Для удобства приходилось переворачивать тару на бока, задействовав погрузчик. На полную покраску уходило 16 часов, или две смены. От основной работы отвлекали плавильщиков и операторов машин. Покрашенные бадьи заполнялись шлаком. Но в шихтовом дворе при разгрузке он прилипал к стенкам, приходилось выбивать его, от этого шлаковни нередко лопались или ломались и шли на утилизацию. Приходилось делать заказ в корпусе точного стального литья.

Литейщики решили восстанавливать побелочную машину на участке плавки. По словам заместителя начальника производства по технической части Павла Мелентьева, установку использовали на заводе с 70-х годов, но из-за отсутствия запчастей её списали. В ноябре прошлого года литейщики начали прорабатывать вопрос, как реконструировать машину. «В те времена оборудование требовало большого количества запчастей. Сейчас же облегчить обслуживание и пользование установкой позволяют современные детали. Конечно, предлагалось восстановить машину в первоначальном виде. Но это оказалось бы очень затратно — пришлось бы докупать насосы, баки и реле. Посидели с электриками и слесарями, подумали, вычеркнули позиции, без которых можно обойтись. В итоге схему максимально упростили», — пояснил Павел Мелентьев.

Сама побелочная машина состоит из металлической конструкции, на которую крепятся шкаф управления с кнопочным пультом, бак, редуктор, два электродвигателя, привод опускания форсунки. При этой схеме подача воздуха в форсунку идёт напрямую.

Ремонтники, производственники и конструкторский отдел литейного завода приступили к реализации намеченных планов в январе 2026 года и своими силами в свободное от работы время восстановили машину. Для запуска процесса требуется один человек. Чаще всего это плавильщик одной из четырёх печей плавки и печей выдержки. Когда он нажмёт на пульте управления кнопку «старт», форсунка опустится в бадью и начнёт распылять известь. Слой в 5-6 см наносится по стенкам равномерно. С помощью такой установки тару можно покрасить примерно за один час. Толщины извести хватает, чтобы шлак не прилипал к стенкам, поэтому шлаковни (а их 12 единиц в ЛЦ-1) прослужат гораздо дольше.