На новосибирском заводе «Сибиар» открыли новую производственную линию
В цехе автоматической линии для производства алюминиевых баллонов продемонстрировали готовность нового оборудования к работе — сварочного автомата, системы для нанесения внутренней и наружной жидкой лакировки, индукционной печи с десятью нагревательными секциями, четырехбашенной машины роликовой отбортовки и роликового поднутрения, закатки дна и купола, оборудования для тестирования пустого баллона на герметичность.
АО «Сибиар» является крупнейшим за Уралом производителем товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции в аэрозольной упаковке с законченным циклом производства — от разработки рецептуры, изготовления баллона до реализации готовой продукции.Предприятие выпускает широкий ассортимент товаров бытовой химии, средств для укладки волос, средств для борьбы с насекомыми, парфюмерно-косметических средств, по уходу за автомобилем. Лидирующие позиции в производстве занимают газ для заправки портативных газовых приборов и репеллентные средства.Продукция АО «Сибиар» конкурентоспособна на отечественном и зарубежном рынках, поставляется в более чем 150 городов России — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда — и стран СНГ — Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Армении.
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