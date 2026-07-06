В Брянске открылось новое здание городской поликлиники № 4
Здание рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в Советском районе столицы региона по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».Медучреждение призвано разгрузить действующий корпус четвертой поликлиники на улице Фокина.
Здесь созданы:
- травматологическое отделение;
- рентгенологическое отделение;
- офтальмологическое отделение;
- оториноларингологическое отделение;
- хирургическое отделение;
- физиотерапевтическое отделение;
- терапевтическое отделение;
- эндоскопическое отделение;
- эндокринологическое отделение;
- отделение реабилитации;
- отделение функциональной диагностики;
- женская консультация;
- клинико-диагностическая лаборатория на 2000 тестов за смену;
- дневной стационар на 43 койки.
Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием: МРТ, КТ, флюорографической и рентгенологической установками, эндоскопическими стойками, аппаратами УЗИ экспертного класса.
Штат учреждения укомплектован 97 врачами и 233 специалистами среднего медперсонала.
Поликлинике передали пять автомобилей для организации неотложных вызовов на дому.
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