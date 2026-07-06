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1 день назад 1036
termometrix Медучреждения

В Брянске открылось новое здание городской поликлиники № 4

© bryansk.aif.ru

Здание рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в Советском районе столицы региона по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».Медучреждение призвано разгрузить действующий корпус четвертой поликлиники на улице Фокина.

Здесь созданы:

  • травматологическое отделение;
  • рентгенологическое отделение;
  • офтальмологическое отделение;
  • оториноларингологическое отделение;
  • хирургическое отделение;
  • физиотерапевтическое отделение;
  • терапевтическое отделение;
  • эндоскопическое отделение;
  • эндокринологическое отделение;
  • отделение реабилитации;
  • отделение функциональной диагностики;
  • женская консультация;
  • клинико-диагностическая лаборатория на 2000 тестов за смену;
  • дневной стационар на 43 койки.

Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием: МРТ, КТ, флюорографической и рентгенологической установками, эндоскопическими стойками, аппаратами УЗИ экспертного класса.

Штат учреждения укомплектован 97 врачами и 233 специалистами среднего медперсонала.

Поликлинике передали пять автомобилей для организации неотложных вызовов на дому.

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Источник: bryansk.aif.ru

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