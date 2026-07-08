Сегодня, 8 июля состоялось ткрытие новой поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми. Новый четырехэтажный комплекс рассчитан до 200 посещений в смену. Здание поликлиники расположено на территории действующего больничного комплекса. Проект реализован по краевой адресной инвестиционной программе и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Здесь подготовлены кабинеты участковых терапевтов и узких специалистов. Оборудованы рентгенодиагностическое отделение, кабинеты медицинской реабилитации, профилактики, физиотерапии, процедурные, травмпункт с отдельным входом, подразделение женской консультации с дневным стационаром и малой операционной. Поликлиника также уже укомплектована медоборудованием и мебелью, например, в кабинетах лучевой диагностики расположены рентген, флюорограф и маммограф. Также благоустроена территория вокруг поликлиники.

Медобъект запроектирован и построен с учетом всех последних требований к оказанию медицинской помощи. В том числе в одном месте собраны все специалисты правого берега Орджоникидзевского района. Прием будут вести участковые терапевты, узкие специалисты — эндокринолог, отоларинголог, нефролог, невролог, хирург, офтальмолог и другие.

Отметим, с 2023 года в Пермском крае построено уже 13 новых поликлиник в Перми, Чусовом, Осе, Соликамске поселке Углеуральский, селах Сива и Фролы, деревне Кондратово, еще три поликлиники открылись в составе Краевой клинической инфекционной больницы и больничных комплексов в Юрле и поселке Полазна.

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