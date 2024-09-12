В Перми вышли на линию 8 новых трамваев «Львенок»
В Перми вышли на линию 8 новых трамваев «Львенок». Вся запланированная партия из 44 новых трамваев была поставлена в столицу Прикамья ранее запланированного срока, напомнили в Гортрансе.
Сейчас 38 новых «Львят» уже работают на линии, 6 — проходят техническую подготовку и скоро выйдут на маршруты. Всего же количество новых трамваев, работающих на маршрутах, достигло 62.
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