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Bionysheva_Elena Производство

Мобильные электроподстанции для ликвидации блэкаутов пошли в производство⁠⁠

В России начали серийно выпускать мобильные электроподстанции на колёсных платформах, включая прицепы повышенной проходимости. Комплексы могут использоваться как при плановых ремонтах стационарных объектов, так и при аварийных отключениях и разрушениях, восстанавливая электроснабжение сразу по прибытии на место.

Как отметили в Ростехе, такие решения особенно актуальны в условиях риска масштабных блэкаутов, в том числе из-за атак БПЛА. Расчёты показывают, что 2-4 таких подстанции на балансе региона способны закрыть любую аварийную потребность. Комплексы адаптированы к любым климатическим условиям и поддерживают разные классы напряжения.

Разработкой занималось совместное предприятие «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) и холдинга «АКРОН» — компания «АКРОН ПТ».

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Источник: rostec.ru

Комментарии 2

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  • Clausson Clausson18.08.26 08:25:25

    Ого, круто!
    Ну хоть тут на опережение. Главное что бы в регионах они были.

    Отредактировано: Clausson~08:26 18.08.26
    #1320508
  • Нет аватара alexm18.08.26 11:03:09

    Главное: Что серийно начали выпускать!!!

    #1320518