Мобильные электроподстанции для ликвидации блэкаутов пошли в производство
В России начали серийно выпускать мобильные электроподстанции на колёсных платформах, включая прицепы повышенной проходимости. Комплексы могут использоваться как при плановых ремонтах стационарных объектов, так и при аварийных отключениях и разрушениях, восстанавливая электроснабжение сразу по прибытии на место.
Как отметили в Ростехе, такие решения особенно актуальны в условиях риска масштабных блэкаутов, в том числе из-за атак БПЛА. Расчёты показывают, что 2-4 таких подстанции на балансе региона способны закрыть любую аварийную потребность. Комплексы адаптированы к любым климатическим условиям и поддерживают разные классы напряжения.
Разработкой занималось совместное предприятие «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) и холдинга «АКРОН» — компания «АКРОН ПТ».
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