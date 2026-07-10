«Росатом» запустил на Урале производство автокатализаторов Евро-5 и Евро-6
На Урале запустили промышленное производство автомобильных катализаторов для грузового транспорта стандартов Евро-5 и Евро-6. Линию открыла компания «Экоальянс» (входит в топливный дивизион «Росатома» «ТВЭЛ»). Мощности позволяют выпускать более 200 тысяч каталитических элементов в год — этого достаточно, чтобы полностью закрыть потребности российских автопроизводителей.
До этого момента отечественные производители грузовой техники могли обеспечить локализацию катализаторов лишь на 20-30 процентов. Промышленного выпуска катализаторов для дизельных двигателей стандарта Евро-5 и Евро-6 в России не было — существовали только единичные производства для более низкого стандарта. Теперь цепочка замкнута внутри страны.
Исполняющий обязанности гендиректора «Росатом Химия» Александр Селезнев отметил: «До запуска новых мощностей „Экоальянса“ российские производители грузовой техники могли обеспечить локализацию катализаторов лишь на 20-30%. Более того, в России отсутствовало промышленное производство автомобильных катализаторов данных классов для дизельных двигателей, существовали лишь единичные производства металлических носителей стандарта не выше Евро-4. Сегодня производственная цепочка полностью замкнута внутри страны, что гарантирует независимость от импортных поставок».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Специалисты Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ, предпр... — Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»).
- Сотрудники НПО «Центральный научно-исследовательский институт техноло...удования, качество и эксплуатационную надежность оборудования для АЭС.
- С 2019-го года в России не меняются ТОП-3 региона по до...месторождении «Северное», расположенном в Республике Саха.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0