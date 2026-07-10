MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 190
Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

«Росатом» запустил на Урале производство автокатализаторов Евро-5 и Евро-6

На Урале запустили промышленное производство автомобильных катализаторов для грузового транспорта стандартов Евро-5 и Евро-6. Линию открыла компания «Экоальянс» (входит в топливный дивизион «Росатома» «ТВЭЛ»). Мощности позволяют выпускать более 200 тысяч каталитических элементов в год — этого достаточно, чтобы полностью закрыть потребности российских автопроизводителей.

До этого момента отечественные производители грузовой техники могли обеспечить локализацию катализаторов лишь на 20-30 процентов. Промышленного выпуска катализаторов для дизельных двигателей стандарта Евро-5 и Евро-6 в России не было — существовали только единичные производства для более низкого стандарта. Теперь цепочка замкнута внутри страны.

Исполняющий обязанности гендиректора «Росатом Химия» Александр Селезнев отметил: «До запуска новых мощностей „Экоальянса“ российские производители грузовой техники могли обеспечить локализацию катализаторов лишь на 20-30%. Более того, в России отсутствовало промышленное производство автомобильных катализаторов данных классов для дизельных двигателей, существовали лишь единичные производства металлических носителей стандарта не выше Евро-4. Сегодня производственная цепочка полностью замкнута внутри страны, что гарантирует независимость от импортных поставок».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: max.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт