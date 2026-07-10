В начале июля 2026 года российская компания «Ситроникс Групп» (Sitronics Group) сообщила о создании первых образцов серверной платформы на базе отечественных 16-ядерных микропроцессоров МЦСТ «Эльбрус-16С». Новое оборудование будет использоваться для построения защищенных узлов критической информационной инфраструктуры нашей страны.

Речь идет о высокопроизводительном сервере SIT SRE-2216-D-M-PSU, в котором используются два процессора «Эльбрус-16С» оригинальной российской архитектуры с тактовой частотой до 2 ГГц и до 16 рабочими ядрами каждый. Устройство ориентировано на решение широкого спектра ресурсоемких задач, включая виртуализацию, облачные вычисления и аналитику больших данных.

Новый сервер выполнен в форм-факторе 2U для установки в стандартную стойку 19″ и отличается высокой плотностью размещения памяти. Он оснащен 16 слотами оперативной памяти с возможностью расширения до 2048 Гб и дисковой подсистемой, рассчитанной на установку до 24 накопителей SSD/HDD форм-фактора 2.5″ с интерфейсами SAS/SATA 3.0 и поддержкой RAID-контроллеров MegaRAID SAS 9271 и 9361. Общая емкость дискового пространства составляет до 192 ТБ. Энергоснабжение обеспечивается двумя блоками питания мощностью 1000 Вт с резервированием и горячей заменой, охлаждение процессоров реализовано пассивным способом с использованием алюминиевых радиаторов.

В основе серверной платформы используется материнская плата форм-фактора EATX с большим количеством слотов расширения памяти и периферии, встроенным съёмным модулем менеджмента. В новом поколении российских серверов на 16-ядерных «эльбрусах» обеспечен не только значительный рост производительности, но и реализована аппаратная поддержка виртуализации, как это требуется в современной ИТ-инфраструктуре. Виртуализация позволяет эффективно использовать ресурсы сервера, повышая гибкость его применения. Об этом рассказал директор департамента локализации аппаратных решений Sitronics Group Олег Лазутин.

Как отметил заместитель директора по развитию компании МЦСТ Константин Трушкин, новый сервер успешно прошёл тестирование в лаборатории разработчика российских процессоров: «Среди платформ на базе процессора „Эльбрус 16С“ разработка SRE-2216-D-M-PSU выделяется своими возможностями расширения: выводом всех доступных интерфейсов процессора, большим количеством слотов для установки дисков, штатной опцией RAID- контроллера. Ожидаем, что новый продукт нашего партнёра Sitronics Group будет широко востребован среди интеграторов и конечных заказчиков — владельцев виртуализованных инфраструктур».

Новая разработка рассчитана на сегмент государственных корпораций и предприятий критической информационной инфраструктуры. В июле 2026 года опытный образец нового сервера на базе «Эльбрус-16С» проходит испытания на совместимость с продуктом одного из ведущих производителей российского программного обеспечения.

С оригинальной российской архитектурой процессоров «Эльбрус» совместим широкий спектр отечественных операционных систем, включая семейство ОС «Эльбрус Линукс» от МЦСТ, ОС «Альт» («Базальт СПО»), ОС «РЕД ОС» и ОС «Астра Линукс», а также ОСРВ Нейтрино-Э (КПДА), Embox, БагрОС-4000.

Михаил Петровский, использовано фото bitblaze.ru