В 60 раз дешевле «Пенициллина» и АЗК-7М: Начали применять систему акустической разведки «Заваруха»
Новейшую систему акустической разведки «Заваруха» для обнаружения огневых позиций противника начали применять военнослужащие ВС России. Об этом заявил официальный представитель научно-производственного объединения (НПО) «Альфа».
Источник изображения: GigaChat
Это самая компактная система звуковой разведки. Размер микрофонной решетки не превышает 1 м. «Заваруха» уже прошла боевую апробацию.Представитель НПО «Альфа»
По его словам, комплекс показал высокую точность обнаружения: погрешность не превышает 400 м на дальности более 20 км. При этом погрешность на расстоянии 12 км — всего 150 м. Максимальная дальность работы «Заварухи» — 27 км.
Разработка НПО «Альфа» может работать от аккумулятора до 5 суток. Благодаря своим небольшим размерам она обладает повышенной скрытностью.
Представитель научно-производственного объединения подчеркнул, что на вооружении ВС России стоят всего 2 изделия звуковой разведки. Это «Пенициллин» и АЗК-7М, которые устанавливаются на шасси КАМАЗ и Урал.
Однако для подобного оборудования нужно до 20 человек обслуживающего персонала. «Заваруха» же не только компактней, проще, но и в 60 раз дешевле, чем вышеназванные системы, подытожил он.
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