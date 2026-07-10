Новейшую систему акустической разведки «Заваруха» для обнаружения огневых позиций противника начали применять военнослужащие ВС России. Об этом заявил официальный представитель научно-производственного объединения (НПО) «Альфа».

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Это самая компактная система звуковой разведки. Размер микрофонной решетки не превышает 1 м. «Заваруха» уже прошла боевую апробацию. Представитель НПО «Альфа»

По его словам, комплекс показал высокую точность обнаружения: погрешность не превышает 400 м на дальности более 20 км. При этом погрешность на расстоянии 12 км — всего 150 м. Максимальная дальность работы «Заварухи» — 27 км.

Разработка НПО «Альфа» может работать от аккумулятора до 5 суток. Благодаря своим небольшим размерам она обладает повышенной скрытностью.

Представитель научно-производственного объединения подчеркнул, что на вооружении ВС России стоят всего 2 изделия звуковой разведки. Это «Пенициллин» и АЗК-7М, которые устанавливаются на шасси КАМАЗ и Урал.

Однако для подобного оборудования нужно до 20 человек обслуживающего персонала. «Заваруха» же не только компактней, проще, но и в 60 раз дешевле, чем вышеназванные системы, подытожил он.