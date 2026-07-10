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borey Электроника, электротехника и приборы

В 60 раз дешевле «Пенициллина» и АЗК-7М: Начали применять систему акустической разведки «Заваруха»

Новейшую систему акустической разведки «Заваруха» для обнаружения огневых позиций противника начали применять военнослужащие ВС России. Об этом заявил официальный представитель научно-производственного объединения (НПО) «Альфа».

Источник изображения: GigaChat

Это самая компактная система звуковой разведки. Размер микрофонной решетки не превышает 1 м. «Заваруха» уже прошла боевую апробацию.

Представитель НПО «Альфа»

По его словам, комплекс показал высокую точность обнаружения: погрешность не превышает 400 м на дальности более 20 км. При этом погрешность на расстоянии 12 км — всего 150 м. Максимальная дальность работы «Заварухи» — 27 км.

Разработка НПО «Альфа» может работать от аккумулятора до 5 суток. Благодаря своим небольшим размерам она обладает повышенной скрытностью.

Представитель научно-производственного объединения подчеркнул, что на вооружении ВС России стоят всего 2 изделия звуковой разведки. Это «Пенициллин» и АЗК-7М, которые устанавливаются на шасси КАМАЗ и Урал.

Однако для подобного оборудования нужно до 20 человек обслуживающего персонала. «Заваруха» же не только компактней, проще, но и в 60 раз дешевле, чем вышеназванные системы, подытожил он.

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Источник: www1.ru

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Комментарии 3

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  • Нет аватара post010.07.26 13:05:40

    Новость отличная! Я вот только не понимаю, почему программно не добавить отслеживание дронов? Микрофоны все равно слушают, проводят триангуляцию, а у дронов обычно уникальный звуковой след. Пусть не на расстоянии 27 км., а хотя бы на 5-6 км. Можно засекать и вести.

    #1319135
    • Badassgoliath Badassgoliath10.07.26 14:47:52

      Мы не знаем конструкцию микрофонов. Артиллерийский выстрел и жужжание моторчика в очень разных диапазонах. Может микрофоны специализированные?
      Вдобавок, не уверен насчёт пяти-шести км. Может и меньше. Звук высокой частоты быстро затухает.
      Ну и наконец — а может так сделано, просто не стали писать?

      #1319141