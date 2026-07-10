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Bionysheva_Elena Медучреждения

В посёлке Малино Московской области открылась поликлиника после капремонта

В посёлке Малино городского округа Ступино после капитального ремонта открылась поликлиника. Приём пациентов возобновлён в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В обновлённом здании оборудованы зоны ожидания, установлена навигация, заменена мебель. Медицинскую помощь здесь будут получать более 4,1 тысячи человек.

В поликлинике ведут приём терапевты, врачи общей практики, работает кабинет неотложной помощи. Также доступны узкие специалисты: хирург, гинеколог, дерматовенеролог и стоматологи, рассказали в Минздраве России.

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Источник: t.me

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